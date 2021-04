Il muro della sponda Sud del Tamigi a Londra si tinge di rosso. Rosso per i numerosissimi cuoricini che vi sono stati dipinti. È stato ribattezzato come National Covid Memorial Wall, ed è tappezzato di cuori rossi in memoria delle vittime del coronavirus. L’iniziativa è nata da un gruppo di attivisti, Covid-19 Bereaved Families For Justice, critico nei confronti della gestione della pandemia da parte del governo. Il muro sorge infatti proprio di fronte alla sede del Parlamento britannico. Tuttavia, secondo il gruppo «non si tratta di un messaggio politico o polemico». L’obiettivo è di disegnare, lungo un tratto di circa un chilometro, oltre 145 mila cuori.

«Non stiamo cercando di essere arrestati - hanno dichiarato i promotori -. Ci siamo impegnati a ripulire il sito e ripristinarlo in toto. Ma speriamo che, col supporto del Consiglio e di altri luoghi della politica, diventi un memoriale ufficiale e permanente. Auspichiamo inoltre che non venga visto come una mossa politica d’antagonismo: vogliamo solo mettere al centro di tutto le vittime. Di recente, Boris Johnson ha affermato che le persone dovrebbero essere messe in grado di manifestare il proprio cordoglio, un anno dopo, in tutti i modi ritenuti appropriati. E questo è il nostro».