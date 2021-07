Diverse migliaia di persone in Olanda sono state chiamate ieri sera ad evacuare le loro case nella provincia del Limburgo, nel sud del Paese, perché il fiume Mosa dovrebbe raggiungere un livello massimo oggi a causa del maltempo che colpisce l’Europa.

A Maastricht, secondo l’agenzia di stampa Anp, la Mosa dovrebbe raggiungere il livello più alto da due secoli. Diversi comuni della provincia del Limburgo, al confine con la Germania, hanno dichiarato lo stato di emergenza, rendendo obbligatoria l’evacuazione dei residenti in alcune zone. Il governo olandese ha riconosciuto lo stato di calamità naturale nella provincia.

Le autorità non hanno segnalato vittime fino a ieri sera, ma il maltempo ha causato molti danni sul lato olandese del confine, in particolare a Valkenburg. Il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima si sono recati nella regione per incontrare i soccorritori e i residenti. Oggi il premier Mark Rutte dovrebbe visitare la provincia del Limburgo.