Quasi 60 mila firme in 2 giorni per chiedere al ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, di far restare l’eremita guardiano di Budelli, Mauro Morandi, sull’Isola nota per la sua spiaggia rosa (vi avevamo raccontato la sua storia). La petizione è stata lanciata sulla piattaforma change.org e continua a ricevere sottoscrizioni.