Migliaia in fuga da Palma dopo l’assedio jihadista

Sono migliaia gli sfollati dopo l’attacco jihadista in Mozambico sferrato mercoledì scorso contro la città settentrionale di Palma, vicino a un sito ricco di gas naturale al centro di un progetto multimiliardario di Total e che l’Isis ha annunciato oggi di aver conquistato per mezzo della propria agenzia di propaganda, Amaq.

Gli sfollati arrivano via mare nella capitale della provincia settentrionale di Cabo Delgado, Pemba, e fonti di agenzie umanitarie internazionali riferiscono che il numero delle persone in attesa di essere evacuato da Palma si aggira tra le 6 e le 10 mila unità.

Sono in corso operazioni per spostare residenti e lavoratori impegnati nell’impianto di gas sulla penisola di Afungi, a 10 chilometri da Palma e dove ieri erano ancora bloccate migliaia di persone. Agenzie dell’Onu sono state coinvolte in colloqui per coordinare operazioni di evacuazione e di aiuto umanitario per i nuovi arrivi.