Mentre le autorità di Wuhan hanno deciso di annullare l’allentamento parziale delle regole sulla quarantena annunciato in mattinata perché «diffuso senza il consenso» della leadership locale. Lo ha comunicato la municipalità in una nota.

L’altra è la vicina Daegu, quarta città del Paese con 2,5 milioni di abitanti, che ospita la Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa dove si sono registrati più del 50% dei casi di contagio a livello nazionale a causa del «paziente n° 31», una donna di 61 anni che è risultata essere un «super diffusore»: sugli ultimi 161, ben 142 sono relativi a Daegu, ha detto la Korea Center for Disease Control and Prevention.

Ieri, la Corea del Sud ha portato l’allerta a «rosso», al livello più alto, per la prima volta dall’epidemia di febbre suina H1N1 del 2009. La mossa consente alle autorità di adottare misure eccezionali come la chiusura momentanea delle scuole e il taglio dei voli aerei da e per il Paese. Il ministero dell’Educazione ha disposto il rinvio del nuovo semestre di una settimana per gli asili negli sforzi per contrastare il virus.