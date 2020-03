«Siamo di fronte ad una situazione urgente e seria, sono preoccupata e condivido questa preoccupazione con voi». Lo ha detto la commissaria per gli affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, al dibattito al Parlamento europeo sui migranti. «E’ necessario che si protegga la nostra frontiera ma è anche necessario difendere i nostri valori e anche il diritto all’asilo e i diritti fondamentali e i diritti umani. Non c’è contraddizione fra questi elementi», ha aggiunto.

«La Grecia è obbligata a proteggere il confine esterno europeo ma deve farlo in maniera proporzionata», ha aggiunto la Commissaria, annunciando poi che andrà in Grecia e giovedì chiederà al governo di Atene «come agirà adesso per far sì che sia ottemperante rispetto al diritto europeo e a quello dell’asilo e anche al principio di non respingimento».

La commissaria Ue ha lanciato un appello agli stati membri a aiutare e accogliere i minori non accompagnati». Ylva Johansson ha ricordato che sono migliaia i minori non accompagnati che arrivano in Grecia e «tanti sono esposti a violenza, abusi e sfruttamento». «Molti di loro scompaiono dai centri e spesso finiscono nella mani dei trafficanti, alcuni diventano vittime di abuso e della tratta sessuale».

«La mia missione insieme al governo greco è realizzare un processo per proteggere e assistere questi minori con un ricollocamento verso altri stati membri, aiuto medico, alloggi e sicurezza proteggendoli dalla tratta», ha detto ricordando che giovedì sarà in Grecia insieme alla presidente Ursula von der Leyen. «Perseguiremo questo obiettivo continueremo a sviluppare nuove piste per proteggere questi minori non accompagnati».

