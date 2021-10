I migranti non cercano di entrare negli USA soltanto dal confine meridionale con il Messico, ma anche via mare. Secondo la Guardia Costiera, infatti, i clandestini stanno sempre di più usando delle imbarcazioni per arrivare sulle coste della California. Come riportato dai media statunitensi, gli agenti del Customs and Border Protection nel 2020 hanno fermato 766 migranti in mare, un numero superiore a quello dei tre anni precedenti messi insieme (nell’anno fiscale 2017 erano stati 44).