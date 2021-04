L’editore ha promesso che sarà «il libro definitivo su una delle presidenze più importanti nella storia americana». Il primo testo, ha precisato, sarà l’autobiografia di Pence, e affronterà i «molti momenti cruciali dell’amministrazione», da quando Donald Trump lo ha scelto come suo compagno per il ticket presidenziale fino all’insediamento, lo scorso gennaio, del presidente Joe Biden.

«Sono grato di avere l’opportunità di raccontare la storia della mia vita nel servizio pubblico al popolo americano», ha commentato Pence in una nota. L’ex vice presidente, considerato uno dei papabili candidati repubblicani a Usa 2024, ha lanciato una nuova organizzazione chiamata Advancing American Freedom, e il 29 aprile in South Carolina pronuncerà il primo discorso pubblico dalla fine dell’amministrazione Trump, come relatore ad una cena organizzata dal Palmetto Family Council, organizzazione no profit conservatrice.