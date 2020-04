Sono stati oltre 21 mila i controlli effettuati a Milano sul rispetto delle direttive anticoronavirus. Sono state 16.928 le persone controllate, di cui 596 multate e 4 denunciate per essere uscite nonostante dovessero restare in quarantena. Le verifiche nelle attività commerciali sono invece state 4.368, 12 i titolari denunciati. In totale meno del 3% delle persone controllate non ha rispettato le direttive.