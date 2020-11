Cinquemila ristoranti, per un totale di quindici mila attività complessive nel settore della ristorazione milanese, sono in gravi difficoltà per l’emergenza COVID. Gli effetti dei ripetuti decreti “coprifuoco” del Governo Conte lo hanno fiaccato.

Alfredo Zini, in quali condizioni si trova il settore della ristorazione lombarda e milanese in particolare, dopo il varo dell’ultimo decreto del premier Conte?

«Milano è la città italiana che forse sta soffrendo più di tutte le altre. Il turismo è bloccato, l’home working ha ridotto ulteriormente il lavoro, in città non ci si sposta più o quasi. A pochi giorni dall’introduzione dell’ultimo DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) abbiamo notato un’ulteriore difficoltà da parte dei ristoratori, anche se tengono aperto, a fare consumare cibi e bevande alle persone. La gente, anche se esce, si tiene lontana da quei luoghi dove potenzialmente si possono creare assembramenti. La paura c’è – è innegabile - e dobbiamo farci i conti».

Rispetto ai mesi di marzo e aprile siamo davanti a un mini-lockdown, sia per quanto riguarda la durata delle chiusure - presumibilmente un mese – sia per il fatto che nonostante i divieti imposti dal decreto si vede ancora parecchia gente in giro, in specie sui mezzi pubblici.

«La gente ha meno timore: si sposta, ma fatica a frequentare luoghi chiusi dove potrebbe recarsi in tutta serenità e questo è ovviamente un controsenso e costituisce un danno economico enorme».

Per compensare le perdite finanziarie di negozianti ed esercenti il Governo intende rendere disponibili quanto prima un miliardo di contributi a fondo perduto nell’ambito del secondo decreto-ristori per 130 categorie più toccate dalle misure anti-COVID, incluso lo stanziamento di 400 milioni circa per l’ingresso di altre Regioni nelle zone rosso-arancioni. È fiducioso che questa volta i fondi arrivino davvero?

«Fiducioso è una parola grossa. Non tanti lo sono in questi giorni. Resto un cauto ottimista. Certo è che questi ristori servono subito, così da poter affrontare le spese imminenti, che sono quelle dei pagamenti dell’energia e degli stipendi dei dipendenti (il costo più importante); eventualmente il mutuo, dato che parecchie imprese sono veramente allo stremo. Molti ristoratori oggi non hanno più liquidità e sono in sofferenza anche con gli istituti di credito dato che tutti, già nei mesi precedenti, hanno raschiato il fondo del barile. Mi auguro che le promesse del Governo questa volta si possano mantenere anche nella rapidità di erogare i contributi in questione per far sopravvivere imprese che in molti casi, come detto, sono in condizioni critiche. Vista la durata della crisi, ci si dovrebbe attendere ben altro. Erogare soldi a un’impresa e richiederli subito indietro – come avviene oggi - tramite il formulario F24 (è il formulario di pagamento che va riempito da ogni professionista per compensare il versamento dei crediti, ndr.) non è una soluzione che può durare. Siamo arrivati a meno di due mesi dalla fine dell’anno e vi sono aziende che possono ancora sopportare sacrifici per cercare di restare in piedi trasformando l’impresa stessa con la distribuzione (delivery) o l’asporto. Per altre, purtroppo, è già troppo tardi. Per i prossimi due anni servono riforme strutturali».

Il Natale è un punto di arrivo e, al contempo, anche di partenza verso il 2021, per il quale tutta l’economia nutre grandi aspettative.

«Bisogna capire anzitutto quanto durerà questo lockdown. Qualcuno parla di ulteriori restrizioni, a seconda di come evolverà la curva epidemiologica e quindi questo Natale è ancora tutto da scoprire. Il quadro che si presenta è molto incerto. Ci sarà poi anche da capire se le persone saranno ancora intenzionate ad uscire e stare insieme e a festeggiare, dato che il morale attualmente appare piuttosto basso. Feste, cene aziendali, raduni e quant’altro sono stati sospesi: erano occasioni che ci davano respiro: tutto sospeso per il coronavirus. D’altro canto ci saranno da pagare anche le tredicesime dei collaboratori e quindi sarà importante disporre della necessaria liquidità. È una grossa incognita».

I ristori a quanto ammonteranno per ciascuna impresa?

«Si parla del duecento per cento rispetto alla prima ondata del coronavirus. Se prima, nell’aprile 2020, il ristoro era di mille euro ora dovrebbe ammontare al doppio. Questo contributo non potrà però incidere più di tanto sui bilanci disastrati di tutte le imprese del settore. Ne favorirà una parte e ne penalizzerà un’altra. La media dell’aiuto andava fatta sul fatturato annuale dei locali, visto oltretutto che l’Agenzia delle entrate ha comunque in mano i dati di ogni esercente e può fare i suoi calcoli».

Qual è, in questo senso, il suo auspicio per il 2021?

«Il primo è, come detto, che il Governo adotti finalmente riforme strutturali, ovvero riduca subito l’onere contributivo per i dipendenti (innalzando contemporaneamente il loro potere d’acquisto tramite l’aumento degli stipendi) e inoltre, riduca da subito tutti gli oneri aggiuntivi (l’occupazione del suolo pubblico, la tassa sulla spazzatura, il costo dell’energia eccetera). Oggi una buona parte di noi può ancora resistere in questa situazione per altri due mesi, ma la difficoltà per tutti sarà quella di rimanere sul mercato nel 2021-2022. Stiamo parlando di una città – Milano – che probabilmente ripartirà con numeri abbordabili soltanto dal 2023».

