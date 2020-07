(Aggiornato alle 11.21) Una forte bomba d’acqua si è abbattuta all’alba su Milano, dopo essere transitata anche sul Mendrisiotto. Molte le chiamate nel capoluogo lombardo ai Vigili del fuoco per sottopassi inondati e altri allagamenti, in particolare nella zona nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. A causa del violento nubifragio è esondato il torrente Seveso. Ciò ha creato problemi di circolazione nella zona nord-est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Anche il Lambro viene monitorato.

Verso le 4.30 di questa mattina grandine e forti raffiche di vento hanno colpito il Varesotto a «macchia di leopardo». Lo riportano i media locali, spiegando che in alcune zone i chicchi hanno raggiunto dimensioni considerevoli. Al momento non è nota l’entità dei danni causati dalle precipitazioni. I Vigili del fuoco sono intervenuti una quarantina di volte per piante cadute, allagamenti e per uno smottamento a Marchirolo.