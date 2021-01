Traffico internazionale di stupefacenti e un’attività di spaccio concentrata soprattutto a Milano. Per questo oggi, al termine di una indagine durante la quale sono state già sequestrate in tutto 2 tonnellate di marijuana e arrestate sette persone in flagranza di reato, sono state eseguite complessivamente 19 misure cautelari, tra cui 2 in carcere e 9 ai domiciliari.