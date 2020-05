La Milano da bere 2.0, la Milano post Expo che rivaleggiava con quella indimenticabile degli anni Ottanta, non si è ancora rialzata. Il lunedì dell’ennesima ripartenza lo ha confermato, al di là della contabilità sui contagiati: ieri 114 in più in tutta la provincia, per un totale di 21.490. Con tutti in attesa della sentenza che arriverà fra sei giorni, quando riapriranno i negozi di abbigliamento. E di quella di giugno, quando sarà il turno di bar e ristoranti in gran parte sull’orlo del fallimento, non solo per il lockdown da coronavirus.

Mezzi pubbliciAnche ieri la situazione su metropolitane, tram e autobus è stata tranquilla, nonostante il distanziamento obbligatorio facesse temere il peggio nelle ore di punta. Del resto nessuno va a scuola, nessuno va nei negozi, tre quarti degli impiegati...