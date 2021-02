Dopo il maxiassembramento di sabato sera in Darsena a Milano, dove è andato in scena un vero e proprio rave party clandestino con un centinaio di ragazzi presenti, nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso unico di circolazione per i pedoni, nell’ultimo giorno in zona giallo del capoluogo lombardo. Sono state montate transenne e chiusi gli accessi laterali. Si stanno analizzando le immagini dei rave per identificare e sanzionare i partecipanti.