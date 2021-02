Bufera sul Governo del Canada che si è accaparrato milioni di dosi di vaccino anti-coronavirus destinate ai Paesi svantaggiati attraverso l’iniziativa Covax, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell’aprile dell’anno scorso per garantire un accesso equo. Lo riporta la BBC. Il programma, in collaborazione con l’Alleanza per i vaccini (GAVI), prevede di fornire oltre 330 milioni di dosi di vaccino nella prima metà del 2021 ai Paesi più poveri e con il reddito più basso. Il Canada è l’unico membro del G7 ad essere tra i beneficiari di Covax. Nella lista ci sono anche Singapore e Nuova Zelanda. In un’intervista alla CBS canadese, la ministra per lo sviluppo internazionale Karina Gould ha difeso la scelta del Governo guidato da Justin Trudeau: «la nostra priorità è garantire ai canadesi l’accesso la vaccino. L’obiettivo di Covax è assicurarlo al 20% della popolazione dei suoi Stati membri, sia sotto forma di donazioni che previo un pagamento da parte del paese». A settembre il Canada ha versato all’iniziativa lanciata dall’OMS circa 440 milioni di dollari, la metà dei quali gli hanno garantito l’accesso a circa nove vaccini in fase di sviluppo. A parte Covax, il Governo canadese ha stipulato accordi per 398 milioni di dosi di vaccini, più che sufficienti per coprire la popolazione del paese di 37 milioni. Finora ha ricevuto la prima dose il 2,29% della popolazione, incluso il 48% degli operatori sanitari. Molti dei Paesi in difficoltà ai quali è stata dedicata l’iniziativa dell’OMS non hanno neanche iniziato la campagna di vaccinazioni.