Mille dollari per rimanere a casa due settimane in caso di contagio da coronavirus. E’ il piano sperimentale a cui stanno lavorando i funzionari sanitari della contea di Sacramento, in California, rivolto soprattutto ai lavoratori a ore e a basso reddito.

L’obiettivo è di riuscire a versare mille dollari - pari a circa 14 giorni di paga a 12,50 dollari l’ora - ai cittadini positivi che non possono permettersi di perdere due settimane di stipendio, in modo da convincerli a rimanere a casa dal lavoro ed evitare così altri contagi. Il progetto, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe rivolto alle persone che non si qualificano per i sussidi di disoccupazione, e potrebbe quindi includere pure i lavoratori senza documenti.

Il contributo in denaro potrebbe essere combinato - spiegano ancora i funzionari sanitari - con il programma statale ‘Housing for the Harvest’, che fornisce camere d’albergo per due settimane ai malati di COVID-19 che altrimenti vivrebbero in famiglie numerose o campi di lavoro per i migranti e potrebbero quindi facilmente diffondere il virus. Almeno altre due contee della California, San Francisco e Alameda, hanno avviato iniziative simili, entrambe nelle fasi iniziali.

La contea di San Francisco, ad esempio, finora ha distribuito assegni da 1.286 dollari a 394 persone, oltre a fornire cibo per la famiglia e una stanza d’albergo per isolare la persona infetta.

