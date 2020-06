Un postino residente a Rozzano, nel Milanese, ha minacciato di gettare i tre figli di 5, 6 e 7 anni dalla finestra e poi ha temporaneamente sequestrato il sindaco della sua cittadina, intervenuto insieme ai carabinieri sul posto. I bambini, come riportano i media italiani, sono stati poi liberati dopo tre ore di trattative e l’uomo è stato arrestato.

All’uomo, un postino con problemi psicologici e di droga, separato dalla moglie, era stato notificato un procedimento per la revoca dell’affidamento dei figli. I piccoli forse drogati con psicofarmaci non sarebbero in pericolo di vita.