Minneapolis al voto per sostituire la polizia

Minneapolis al voto per decidere se cancellare il suo dipartimento di polizia e sostituirlo con un nuovo dipartimento per la sicurezza pubblica concentrato più sul benessere, anche mentale, e sui servizi sociali.

Per gli elettori si tratta di una scelta importante che potrebbe fare da apripista in tutta America: nella città teatro dell’uccisione di George Floyd dove il dibattito sulle forze dell’ordine non accenna a placarsi, cambiare volto alla polizia significherebbe una svolta.