Il caso del volo Ryanair in viaggio da Atene e Vilnius dovrebbe essere visto dal punto di vista della sicurezza che è stata fornita. Lo ha detto il ministro degli Esteri bielorusso Anatoly Glaz all’agenzia russa RIA Novosti. «Le azioni di Minsk hanno rispettato pienamente le regole internazionali stabilite», ha aggiunto il ministero. In Occidente politicizzano la situazione e fanno conclusioni affrettate, hanno notato gli interlocutori dell’agenzia. L’atterraggio del volo Ryanair a Minsk è stato intenzionalmente politicizzato, ha sottolineato il ministero degli Esteri bielorusso in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. «In questo contesto le dichiarazioni frettolose e apertamente bellicose fatte da un certo numero di Paesi ed entità europee sono davvero sorprendenti. Le tensioni sono state intensificate sia apertamente che di nascosto. La situazione viene intenzionalmente politicizzata e ci sono accuse infondate», riporta l’agenzia Tass.