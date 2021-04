«Mio figlio fermato per un deodorante a forma di alberello»

L’uccisione del 20.enne afroamericano Daunte Wright a Brooklyn Center, sobborgo di Minneapolis, ha riacceso le proteste, in alcuni casi violente, in tutti gli Stati Uniti. Si sono tenute manifestazioni da Los Angeles a New York. Qui decine di persone hanno bloccato ieri sera una parte del Manhattan Bridge. La gente è scesa in strada anche nella capitale Washington, e alcune aree di Seattle (Stato di Washington) sono state ricoperte di graffiti contro la polizia, mentre manifestanti vestiti di nero hanno ripetutamente bloccato le strade principali.

A Portland, la città dell’Oregon in balia per mesi di proteste violente dopo la morte di George Floyd, le manifestazioni sono finite in rivolta. Centinaia di persone si sono riversate nelle strade e ancora una volta i militanti di Antifa (movimento politico antifascista statunitense) si sono scontrati con la polizia e hanno tentato di assaltare diversi edifici governativi. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti, hanno anche rubato pietre e mattoni dalle abitazioni private per usarle come armi contro le forze dell’ordine.

Le autorità hanno fatto sapere che i manifestanti hanno tentato di invadere il Penumbra Kelly Building, che ospita gli uffici della polizia di Portland e dell’ufficio dello sceriffo della contea. «C’erano circa 200 persone, la maggior parte ha agito in modo aggressivo nei confronti della polizia», hanno spiegato gli agenti. «La gente ha lanciato bottiglie di vetro, bottiglie d’acqua congelata, pietre e altri oggetti, e ha sparato fuochi d’artificio parallelamente al suolo in direzione della polizia e dell’edificio».

La madre del giovane: «Fermato per un deodorante appeso allo specchietto»

Daunte Wright sarebbe stato fatto scendere dalla sua auto perché gli agenti gli contestavano un deodorante a forma di alberello appeso allo specchietto retrovisore: a raccontarlo è la madre del ragazzo, che in un’intervista televisiva ricorda la telefonata del figlio subito dopo essere stato fermato. La donna, Katie Wright, spiega come il figlio fosse terrorizzato dalla polizia e l’abbia chiamata appena tirato fuori dall’auto: «Ho sentito paura nella sua voce. Non posso accettare la tesi dell’errore. L’agente che ha sparato deve pagare per le sue responsabilità», ha detto la donna scoppiando in lacrime. Ha poi ringraziando i tanti manifestanti per la loro solidarietà lanciando però un appello a protestare pacificamente.

