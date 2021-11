A partire dalla scorsa estate, la novità nei saloni di Villa Monticello – sede della rappresentanza ufficiale della Svizzera in Italia – è l’ambasciatrice. Monika Schmutz Kirgöz ha una verve dialettica scoppiettante che trascina il giornalista dalle questioni diplomatiche globali e bilaterali fino alla bicicletta («per non perdere tempo nel traffico») e all’utilizzo quotidiano di Twitter, agile strumento per informare il pubblico sullo sfaccettato lavoro che svolge.

Un dinamismo a tutto campo, insomma, condito con la soddisfazione per il ritorno a Roma, dove quindici anni fa era responsabile per gli Affari economici bilaterali. L’intensa carriera internazionale le ha riservato tante soddisfazioni, ma anche eventi drammatici, per esempio durante il suo ultimo mandato, in qualità di ambasciatrice...