Il Mississippi è l’ultimo Stato americano ad avere l’emblema confederato sulla sua bandiera, utilizzato dagli Stati schiavisti che persero la guerra civile. Per questo motivo è visto da molti come un simbolo razzista. E la recente ondata di proteste per la morte di George Floyd, spiega la Bbc, ha riacceso il dibattito sul suo utilizzo.

Il voto sulla rimozione dell’emblema è passato in entrambe le camere. Ora può essere formalmente introdotto un disegno di legge per cambiare la bandiera. Se il disegno di legge verrà approvato, una commissione progetterà una nuova bandiera, da votare a novembre. Non dovrebbero esserci ostacoli, anche perché il governatore repubblicano Tate Reeves ha detto che avrebbe firmato la legge se fosse stata approvata in congresso.