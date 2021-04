Dotati di striscioni e pannelli con slogan come «Sei controllato», «No mascherina, no vax, no confinamento» o «Riprendiamoci la libertà», i manifestanti della marcia «United for freedom» hanno lasciato Hyde Park alle 13.00 ora locale. Centinaia di persone si sono poi di nuovo radunate sul posto, dove sono scoppiate «piccole sacche di disordine», secondo i servizi della polizia metropolitana di Londra.