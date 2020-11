Un giudice federale ha ordinato al servizio postale USA (USPS) di prendere «misure straordinarie» per garantire che i voti postali arrivino in tempo, entro l’election day. Le poste americane, secondo il Guardian, stanno registrando un calo nel tasso di puntualità, sceso a metà ottobre all’81% per la corrispondenza «first class», il più basso dell’anno.