Moderna, in corsa per fornire un vaccino contro la COVID-19 insieme ad AstraZeneca e Pfizer, ha fatto richiesta di autorizzazione con procedura d’urgenza alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e reso noti i risultati della fase 3 della sperimentazione.

I risultati comunicati oggi sono relativi allo studio di fase 3 per il candidato vaccino, che ha coinvolto in totale negli USA 30 mila partecipanti, inclusi 196 casi di coronavirus, dei quali 30 erano casi gravi. Il candidato vaccino si è dimostrato generalmente ben tollerato, senza alcuna seria preoccupazione identificata ad oggi in relazione alla sua sicurezza. L’analisi è basata su 196 casi di COVID: di questi, 185 casi sono stati osservati nel gruppo di volontari trattati con placebo, contro 11 casi osservati nel gruppo di volontari vaccinati con mRNA-1273. Questo ha determinato una stima dell’efficacia del vaccino pari al 94,1%. Si sono inoltre analizzati casi severi di COVID-19 e si sono considerati 30 di questi casi nell’analisi: tutti e 30 i casi severi si sono verificati nel gruppo trattato con placebo e nessuno nel gruppo vaccinato. C’è stato inoltre un decesso correlato a coronavirus nello studio ad oggi, che è avvenuto nel gruppo dei volontari trattati con placebo. L’efficacia del vaccino è giudicata costante per età, gruppi etnici e genere. I 196 casi di coronavirus includevano 33 over 65.