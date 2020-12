E ha aggiunto: «Siamo incoraggiati dalla prima parte dello studio di fase 3 Cove negli adulti sopra i 18 anni e questo studio sugli adolescenti ci aiuterà a valutare la potenziale sicurezza del nostro candidato vaccino nella popolazione giovane. Speriamo di riuscire a fornire un vaccino sicuro per proteggere gli adolescenti in modo che possano tornare a scuola in condizioni normali».

Lo studio viene condotto in collaborazione con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), dell’Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response del Department of Health and Human Services americano.