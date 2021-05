Le due varianti B.1.351, nota come sudafricana, e P.1 nota come brasiliana, sono quelle che più minacciano l’immunità data dal vaccino di Moderna nelle popolazioni ad alto rischio. Per questo l’azienda sta puntando sull’aggiunta di un richiamo per la variante sudafricana al vaccino per dare una buona copertura e la realizzazione di un vaccino multivalente, come spiega in una nota.