Moderna ha annunciato risultati positivi per il suo vaccino anti-COVID sui bambini tra i 6 e gli 11 anni. Lo ha reso noto la casa farmaceutica, che intende sottomettere i dati alle autorità regolatorie internazionali «a breve termine» per ottenere l’autorizzazione alla somministrazione. I test clinici condotti su oltre 4700 bambini di questa fascia d’età hanno mostrato una risposta immunitaria «robusta» a livello di anticorpi, e un profilo di sicurezza «favorevole», ha assicurato Moderna in una nota.