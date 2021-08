L’analisi finale dello studio Cove di Fase 3 del vaccino Moderna Covid-19 mostra un’efficacia del 93% e l’efficacia rimane duratura per sei mesi dopo la seconda dose. Ad annunciarlo la stessa casa farmaceutica spiegando di aver completato il processo di presentazione della domanda di Biologics License Application (BLA) alla Food and Drug Administration (Fda) per il suo vaccino Covid-19