(Aggiornato alle 15.39) Il vaccino anti-COVID di Moderna è efficace contro le varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l’azienda in un comunicato. Nella nota si precisa inoltre che Moderna testerà una dose aggiuntiva di richiamo del suo COVID-19 Vaccine (mRNA-1273) per studiare la capacità di aumentare ulteriormente la risposta immunitaria contro le varianti. In totale quindi le dosi da utilizzare, una volta conclusa questa sperimentazione, diventerebbero tre.