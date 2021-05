«Delle 2.100 persone arrivate a Lampedusa con 24 imbarcazioni la settimana scorsa, oltre 600 sono minori non accompagnati. Chiedo agli Stati membri di aiutare l’Italia con i ricollocamenti». Lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, alla sua audizione alla plenaria del Parlamento europeo sul tema delle morti nel Mediterraneo. Johansson ha spiegato di essere impegnata nella ricerca di possibili accordi di ricollocamento con altri Paesi come già avvenuto con l’Irlanda. Dalla commissaria anche la richiesta al Marocco di agire in maniera più tempestiva contro le partenze verso Ceuta dopo che nell’enclave spagnola sono arrivate oltre 6’000 persone.