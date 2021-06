Momenti di tensione a bordo dell’Air Force Two, l’aereo decollato dalla Joint Base di Andrews con a bordo la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in viaggio verso il Guatemala. A causa di problemi tecnici il Boeing è stato costretto a invertire la rotta e a tornare indietro.

«Tornati alla base di Andrews la vicepresidente cambierà aereo e ripartirà per il Guatemala», ha spiegato una portavoce, assicurando come non ci fossero preoccupazioni legate alla sicurezza. «Saremo in grado di atterrare normalmente», ha specificato. Scesa dal velivolo Harris rivolta ai reporter col pollice alzato ha affermato: «Sto bene».