Dura la reazione della Casa Bianca. «Il presidente Donald Trump crede che questi posti debbano essere preservati e non abbattuti, rispettati e non odiati, e trasmessi alla future generazioni. Finché lui sarà alla Casa Bianca, le irresponsabili raccomandazioni del sindaco non andranno assolutamente da nessuna parte e come sindaco della nostra capitale, una città che appartiene al popolo americano, dovrebbe vergognarsi per il solo fatto di averle suggerite», si legge in una nota. Nella nota si accusa il sindaco inoltre di «ripetere la stessa narrativa usata dalla sinistra per incitare le pericolose rivolte: demolire la nostra storia e distruggere la nostra grande eredità».