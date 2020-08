Il ministero degli Esteri tedesco ha comunicato che c’è la prima vittima tedesca dell’esplosione di Beirut, in Libano: lo riferisce l’account twitter del ministero degli Esteri. Si tratta di una dipendente dell’ambasciata, trovata morta nella sua abitazione di Beirut.

La Commissione Ue ha mobilitato 33 milioni di euro per il Libano, destinati a coprire le spese emergenziali, sostegno medico e attrezzature e protezione delle infrastrutture critiche. Lo ha annunciato la stessa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al premier libanese Hassan Diab durante la conversazione telefonica avuta questa mattina.

Von der Leyen ha ribadito l’offerta di squadre aggiuntive per i rilevamenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, una nave militare con elicottero con capacità di evacuazione dei feriti, e attrezzature mediche e protettive.

Inoltre, Bruxelles valuterà sostegno ulteriore in base alla valutazione dei bisogni umanitari ed è pronta ad impegnarsi nella ricostruzione e a valutare forme di aiuto al commercio, con facilitazioni doganali, per aiutare il Paese a riprendere l’export in questo momento difficile.