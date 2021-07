(Aggiornato alle 13.58) Sarebbero almeno 19 le vittime del maltempo in Germania. Lo scrive la «Bild» online, secondo cui i dispersi sarebbero saliti a 70. La Germania occidentale è stata colpita da forti piogge e inondazioni che hanno trascinato via diverse case.

Sale nel corso delle ore anche il livello della Mosella, e c’è molta attenzione alle condizioni del Reno. I pompieri sono impegnati in centinaia di interventi, anche per liberare le persone rimaste intrappolate nelle case, a causa delle inondazioni. Inoltre si stima che circa 200 mila persone siano rimaste senza corrente elettrica.

«Molte persone hanno perduto le case e ci sono molti danni a imprese, non ancora misurabili», ha continuato. «Domani ci sarà una seduta di gabinetto speciale, per analizzare la situazione e quantificare i danni», ha annunciato il governatore. «Non lasceremo i Comuni da soli, ma agiremo come Land, in modo che si possano affrontare in modo solidale le conseguenze di questa catastrofe», ha promesso, sottolineando che serviranno «aiuti veloci».