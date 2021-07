Morti e dispersi per il maltempo, Merkel: «Una catastrofe»

(Aggiornato alle 15.23) Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime causate dal maltempo in Germania: secondo la polizia, i morti sono ora almeno 42 morti e decine i dispersi. Inoltre si stima che circa 200.000 persone siano rimaste senza corrente elettrica.

L’acqua alta sta colpendo i Länder occidentali della Vestfalia e della Renania-Palatinato. Anche L’esercito è intervenuto per i soccorsi con almeno 500 soldati. Particolarmente colpito è il distretto di Bad Neuenahr Ahrweiler, nella Renania Palatinato, dove finora sono state registrate 18 vittime. Mentre la polizia di Colonia parla di 20 morti nella zona a sud della città della Vestfalia, a Euskirchen.

Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca, nella zona di Kordel, uno dei centri particolarmente colpiti dall’effetto delle alluvioni, che si trova sul fiume Kyll, un affluente della Mosella. Sul posto non ci sarebbero morti feriti e dispersi, stando alla polizia locale.

«Non abbiamo ancora un’immagine chiara di quante siano le vittime» e «si cercano dispersi con gli elicotteri», ha detto il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, commentando i danni causati dal maltempo. «La situazione drammatica» ha sottolineato il governatore, che ha anche espresso cordoglio per due pompieri che hanno perso la vita nei soccorsi. E ha elogiato il lavoro dei soccorritori e la gestione dell’emergenza sul territorio.

Frattanto, la cancelliera Angela Merkel si è detta «sconvolta per la catastrofe» che sta provocando sofferenza a tante persone a causa dell’acqua alta in Germania. La cancelliera, oggi a Washington, ha espresso attraverso un tweet del suo portavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i dispersi e la vicinanza ai loro familiari.

Laschet: «Situazione drammatica»

«Non abbiamo ancora un’immagine chiara di quante siano le vittime» e «si cercano dispersi con gli elicotteri». Lo ha affermato oggi il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, commentando i danni causati dal maltempo.

Dalla località di Altena, parlando alla «Bild», Laschet aveva definito «la situazione drammatica». Il governatore ha espresso cordoglio per due vigili del fuoco che hanno perso la vita nei soccorsi. E ha elogiato il lavoro dei soccorritori e la gestione dell’emergenza sul territorio.

«La cittadina di Hagen è particolarmente colpita dalla catastrofe dell’acqua alta. Non c’è alcuna altra città che sia rimasta così isolata fin da ieri», ha spiegato Laschet.

Il ministro presidente ha elencato i molti disagi di cui ha preso atto nella sua visita sui luoghi disastrati dal maltempo: «ci sono molte cantine inondate, molte persone sono rimaste bloccate nelle case» e non c’è più corrente».

«Molte persone hanno perduto le case e ci sono molti danni a imprese, non ancora misurabili», ha continuato. «Domani ci sarà una seduta di gabinetto speciale, per analizzare la situazione e quantificare i danni», ha annunciato il governatore. «Non lasceremo i Comuni da soli, ma agiremo come Land, in modo che si possano affrontare in modo solidale le conseguenze di questa catastrofe», ha promesso, sottolineando che serviranno «aiuti veloci».

Laschet ha anche confermato di aver sospeso la campagna elettorale, annullando gli appuntamenti previsti per la corsa a cancelliere. Finora il bilancio delle inondazioni è di 19 morti e decine di dispersi.

Centinaia di persone salvate con le barche

Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca, nella zona di Kordel, uno dei centri particolarmente colpiti dall’effetto delle alluvioni che in Germania stanno provocando vittime e danni. Sul posto non ci sarebbero morti feriti e dispersi, stando alla polizia locale, interpellata dalla «Bild». Kordel si trova sul fiume Kyll, un affluente della Mosella. Nel bilancio complessivo dell’acqua alta, che sta colpendo i Laender occidentali della Vestfalia e del Palatinato del Reno, finora ci sono 20 morti e 70 dispersi. Anche L’esercito è intervenuto per i soccorsi con 500 soldati.

Il servizio di EuroNews

©CdT.ch - Riproduzione riservata