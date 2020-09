L’emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah è morto all’età di 91 anni. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni, trasmettendo versetti del Corano e citando una nota del palazzo reale.

L’emiro al-Sabah era ricoverato in un ospedale degli Stati Uniti, dov’è morto. Era stato operato a luglio per un problema di salute non specificato e poi era stato trasferito negli USA. Nel 2000 gli era stato impiantato un pacemaker, mentre ha subito un intervento chirurgico alle vie urinarie nell’agosto del 2007, secondo quanto ha riferito al Jazeera. Prima dell’ultimo ricovero negli Stati Uniti aveva trasferito temporaneamente i poteri al principe ereditario Sheikh Nawaf al-Ahmed. È proprio lui, 83 anni, il candidato ora a succedergli.

«È un giorno triste! Ho il cuore spezzato nel sentire della scomparsa dell’emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, un leader umanitario globale, in un momento in cui tale leadership è più che mai necessaria», ha indicato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha espresso su Twitter «le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo del Kuwait» per la morte dell’emiro.

Decano della diplomazia araba

Nato il 16 giugno 1929 a Kuwait City, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah era anche comandante dell’esercito. Ma la storia lo ricorderà come il fautore della moderna politica estera del Kuwait. Per quasi 40 anni ha infatti ricoperto la carica di ministro degli Esteri, dal 1963 al 2003, quando è diventato primo ministro del Kuwait sotto il precedente emiro, lo sceicco Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

È stato anche soprannominato il «decano della diplomazia araba» per gli sforzi messi in atto per ripristinare le relazioni con gli Stati che hanno sostenuto l’Iraq durante la guerra del Golfo del 1990-1991, quando il Kuwait fu invaso dalle forze irachene.

Sheikh Sabah era ministro degli Esteri anche quando Saddam Hussein invase il Kuwait. Il defunto emiro del Kuwait ha spesso svolto anche un ruolo di mediatore nelle controversie regionali, compreso il conflitto diplomatico in corso tra l’Arabia Saudita, l’Egitto, il Bahrein e il Qatar, accusato di sostegno al terrorismo e di posizioni filo iraniane.

Nel 2016 Sabah ha ospitato diversi incontri sponsorizzati dalle Nazioni Unite di leader delle fazioni in guerra nella guerra civile yemenita, ma ha svolto un ruolo di mediazione anche tra Pakistan e Bangladesh, Turchia e Bulgaria, palestinesi e Giordania, fazioni rivali nella guerra civile in Libano, Stati del Golfo e Iran.

Lo sceicco Sabah è salito al potere nel gennaio del 2006, dopo che l’emiro Sheikh Saad al-Abdullah si è dimesso. Il Kuwait è stato governato dalla famiglia Sabah negli ultimi 260 anni. Lo sceicco Sabah era il quindicesimo sovrano della dinastia, che risale al 1752, ed era il quinto emiro da quando il Kuwait ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1961. Nel Paese l’emiro ha l’ultima parola nelle questioni politiche e ha il potere di annullare o sciogliere il Parlamento, oltre che di indire elezioni.

