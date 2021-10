Ha concluso la sua prestigiosa carriera accademica come professore ordinario di filosofia politica all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (2005-2013), di cui è stato vicedirettore e prorettore vicario. Aveva iniziato la docenza all’Università Statale di Milano, ottenendo in seguito cattedre all’Università della Calabria, di nuovo a Milano, quindi Bologna, Firenze e infine Pavia.

Gli sviluppi successivi della sua ricerca, orientata al problema dei rapporti fra teoria normativa e teoria descrittiva della politica e incentrata sulla questione del pluralismo come fatto e come valore per la teoria democratica, sono rinvenibili nel saggio «Libertà e eguaglianza. Una prospettiva filosofica», in «Progetto Ottantanove» (Il Saggiatore, 1989), scritto con Alberto Martinelli e Michele Salvati; nel libro «Etica e politica» (Garzanti 1989) e, in particolare, nei libri «Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull’idea di emancipazione» (Feltrinelli, 1990) e «Questioni di giustizia. Corso di filosofia politica» (Einaudi, 1991). Tra i suoi saggi più recenti «L’idea di incompletezza» (Feltrinelli, 2011) e «Il senso della possibilità» (Feltrinelli, 2018).