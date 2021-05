Aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca ed intervistò niente meno che Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia. Damon Weaver era anche lui afroamericano e sui social divenne una piccola star. Lo scorso primo maggio è morto a 23 anni, come si apprende dal quotidiano della città della sua famiglia, il Palm Beach Post. È morto per cause naturali, spiega la sorella, e per ora non sono trapelati altri dettagli.