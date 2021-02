Bandic, eletto sindaco di Zagabria per sei volte consecutive dal 2000, era uno dei più potenti politici della Croazia. Per metà dei quasi ventuno anni ha governato la capitale come esponente del Partito socialdemocratico (Sdp, centro-sinistra). Dopo la rottura con il partito. ha continuato a vincere le elezioni municipali come indipendente, mentre la sua politica si è spostata verso un populismo senza chiare posizioni ideologiche.