L’artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che ha scatenato violente rivolte in alcuni paesi musulmani, è morto all’età di 86 anni, secondo quanto riferito dalla famiglia ai media danesi. Westergaard è morto nel sonno dopo una lunga malattia.

L’illustratore è l’autore del più famoso dei 12 disegni pubblicati il 30 settembre 2005 dal quotidiano conservatore danese «Jyllands-Posten» con il titolo «Il volto di Maometto», in cui il profeta era rappresentato con un turbante a forma di bomba. Le vignette erano passate inosservate in un primo momento, ma dopo 15 giorni ci fu una manifestazione di protesta a Copenaghen e proteste degli ambasciatori dei paesi musulmani in Danimarca.