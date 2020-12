L’ex presidente dell’Uruguay Tabaré Vázquez è morto a Montevideo per un tumore ai polmoni contro cui lottava da un anno. Lo riferisce oggi il portale di notizie «Montevideo».

Vázquez, che aveva 80 anni, era medico oncologo di professione. È stato il primo presidente di sinistra nella storia dell’Uruguay, Paese che ha guidato per due mandati in rappresentanza del Frente Amplio (2005-2010 e 2015-2020).

Verso la fine del suo secondo mandato, l’allora capo dello Stato annunciò il 18 agosto 2019, in piena campagna elettorale, che i medici avevano rilevato nei suoi polmoni un nodulo polmonare con «caratteristiche molto decise» di tipo maligno, trattato poi con sessioni di radioterapia. Dopo una fase di recesso, il tumore è però riapparso e il 27 novembre i media uruguaiani hanno rivelato la presenza di una metastasi nel pancreas.

Di fronte a questa situazione Vázquez ha chiesto di non essere ricoverato per poter trascorrere con i propri cari il tempo che gli rimaneva da vivere. Via Twitter il Frente Amplio, confermando il decesso, ha ricordato che «il suo esempio di integrità politica e di impegno incrollabile con il nostro Paese e la gente ci spingerà ad ispirarci al suo insegnamento».