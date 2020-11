In Croazia è morto oggi all’età di 69 anni per le conseguenze di una grave malattia Tomislav Mercep, ex comandante militare condannato per crimini contro civili serbi durante la guerra serbo-croata del 1991-1995. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che Mercep era stato a capo di una unità di polizia di riserva a Pakracka Poljana, e fu anche assistente del ministro della difesa durante il conflitto armato degli anni Novanta.