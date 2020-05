(Aggiornato alle 13.42) - Una valanga si è verificata a Cortina, nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani. Travolti due fratelli bellunesi di 27 e 23 anni usciti con gli sci. A morire, trascinato per un lungo tratto dalla massa di neve è stato il più giovane. La salma è stata recuperata dal Soccorso aplino.

L’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Cortina che stanno ricostruendo l’accaduto. Sul posto, oltre agli uomini del Soccorso alpino intervenuti prontamente mettendo in campo tutte le manovre necessarie per il salvataggio, sono scesi in campo anche le autorità. Ma è stato tutto inutile.