Primo morto in Italia per il coronavirus: è un uomo di 78 anni. L’uomo risultato positivo al test è deceduto venerdì sera poco dopo le 22.45 all’ospedale di Padova: è uno dei due pazienti positivi al coronavirus e ricoverato da una decina di giorni per precedenti patologie. Lo ha confermato all’Ansa il governatore Luca Zaia, che ha spiegato: «Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire».

Oggi sono stati 17 i casi accertati in Italia. Dopo i 15 in Lombardia, sono stati registrati due casi di due cittadini veneti di cui uno è deceduto nella serata di venerdì.

Il governatore Zaia ha specificato che i due veneti sono di Vò Euganeo. «Siamo preoccupati, ho parlato col sindaco di Vò Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto ha detto Zaia - Non bisogna diffondere il panico ma prima regola è l’isolamento».

Il presidente del Veneto ha anche precisato che «hanno avuto contatti in loco, non sono andate in Cina, non sono il classico ‘caso sospetto’».

In Lombardia risultano contagiati dal coronavirus il paziente 38enne, la moglie incinta, il figlio di un barista di Castiglione d’Adda, tre clienti del bar; sono inoltre risultate positive altre nove persone, fra cui 5 operatori sanitari e tre pazienti dell’ospedale di Codogno dove erano stati ricoverati i primi risultati contagiati.

