Mosca abbatte un satellite e mette a rischio l’ISS

«Con la sua lunga e blasonata storia nel volo spaziale umano, è impensabile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti americani e internazionali sulla ISS ma anche i propri cosmonauti, così come i ‘taikonauti’ cinesi a bordo della stazione spaziale cinese», ha detto in una dichiarazione. Price ha descritto la mossa russa come «pericolosa e irresponsabile» e tutto ciò dimostra quanto «le affermazioni russe di volersi opporre all’armamento dello spazio sono false e ipocrite».

Il test di Mosca andrebbe dunque letto in quest’ottica: non restare indietro e al tempo stesso mandare un messaggio. «Gli Stati Uniti sanno bene che i frammenti creati in seguito al test missilistico, in termini di parametri dell’orbita, non hanno rappresentato e non rappresenteranno alcuna minaccia per le stazioni orbitali, i satelliti e l’attività spaziale», ha ribadito il ministero della Difesa in una nota. Per la Nato, rassicurazioni vuote. Il test è stato infatti bollato come un «atto sconsiderato».