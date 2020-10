(Aggiornato alle 18.04) L’Alto Rappresentante UE Josep Borrell ha informato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dell’accordo politico raggiunto ieri al Consiglio Affari Esteri sul caso Navalny per iniziare i lavori preparatori per sanzionare coloro legati al tentativo di avvelenamento dell’oppositore. Borrell - nel corso della telefonata - ha sottolineato che il governo russo deve fare tutto il possibile per indagare a fondo su questo crimine in piena trasparenza e per cooperare pienamente con l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

La risposta di Mosca

L’escalation del sentimento anti-russo non giova «alla stabilità in Europa», avrebbe risposto Lavrov.

«La parte russa ha sottolineato che fomentare i sentimenti anti-russi nell’UE e creare nuove tensioni nelle relazioni con la Russia con pretesti inverosimili va contro l’obiettivo di stabilizzare la situazione in Europa. È stato osservato che queste relazioni possono essere basate solo sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco dei reciproci interessi. Per raggiungere questo obiettivo, alcuni Paesi che danno il tono all’UE dovrebbero abbandonare i metodi basati sulla ricerca di una posizione di superiorità e ammettere che non c’è alternativa a un candido dialogo basato sui fatti», riporta il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul sito web.

Sostegno dell’UE all’indipendenza e sovranità della Bielorussia

Borrell, nel corso della telefonata con Lavrov, ha ribadito il forte e unito sostegno dell’Unione europea all’indipendenza e alla sovranità della Bielorussia, sottolineando il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso elezioni nuove, libere ed eque, senza interferenze esterne. L’Alto Rappresentante si è rammaricato del fatto che la Bielorussia, in quanto Stato partecipante all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), non abbia risposto all’offerta di facilitare un dialogo nazionale inclusivo e ha incoraggiato la Russia, in quanto Stato facente parte dell’OSCE, a sostenere questa iniziativa.

Borrell ha spiegato che il Consiglio «Affari esteri» del 12 ottobre ha dato il via libera politico per avviare la preparazione del prossimo pacchetto di sanzioni anche contro Aleksandr Lukashenko.

©CdT.ch - Riproduzione riservata