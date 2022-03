«Mosca annuncia in anticipo le proprie atrocità: dov’è l’Occidente?» – Segui il live

(AGGIORNAMENTO 00.11)

Il capo negoziatore ucraino e leader del partito di Zelensky, David Arakhamia, ha parlato a Fox News alla vigilia del terzo round di colloqui con Mosca. «Siamo pronti a discutere alcuni modelli non NATO. Per esempio ci potrebbero essere delle garanzie dirette da parte di Paesi come gli USA, la Cina, la Gran Bretagna, forse la Germania e la Francia. Siamo aperti a discutere queste cose più in largo, non solo in discussioni bilaterali con la Russia ma anche con altri partner», ha sottolineato. «Le uniche parti su cui è quasi impossibile essere d’accordo sono la Crimea e le sedicenti repubbliche (del Donbass) che la Russia insiste che riconosciamo come indipendenti. Questo non è accettabile per la società ucraina. Non sono i politici, ma il popolo ucraino che non vorrà mai che accada», ha continuato, ribadendo che sulla «integrità territoriale dell’Ucraina» la posizione di Kiev «è ferma». «Siamo pronti a discutere altre possibili opzioni, ma non il riconoscimento di quei territori», ha detto.

(AGGIORNAMENTO 23.03)

«La Russia ha annunciato che domani bombarderà le nostre industrie di difesa. Molte di queste sono nelle nostre città, con i civili attorno. È un omicidio. E non vedo nessun leader mondiale reagire a questo oggi, nessun politico occidentale». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video. «Immagina il senso di impunità degli aggressori che annunciano in anticipo le loro atrocità. Tutto perché non c’è alcuna reazione. È come se tutti i leader occidentali fossero spariti oggi», ha aggiunto secondo quanto riporta il Kyiv Independent. «Spero che almeno reagiranno domani».

(AGGIORNAMENTO 22.22)

Netflix sta sospendendo tutti i suoi servizi in russo in risposta all’invasione dell’Ucraina, ha fatto sapere la società in una dichiarazione a Variety, citato dal Guardian. «Date le circostanze, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia», ha detto un portavoce alla pubblicazione. Netflix ha più di un milione di clienti in Russia, e nessun nuovo cliente sarà in grado di iscriversi, anche se non è chiaro quale impatto questa mossa può avere sugli account esistenti, secondo Bloomberg. Netflix aveva già annunciato che avrebbe temporaneamente messo in pausa i progetti futuri e le acquisizioni dalla Russia, ha riferito Variety, notando che il servizio di streaming aveva quattro progetti originali russi in lavorazione. Altre aziende che hanno sospeso o limitato le operazioni o le vendite in Russia includono: Ikea, Apple, Microsoft, TikTok, Mastercard e Visa, Boeing, Nike e Volkswagen.

(AGGIORNAMENTO 22.15)

Le forze russe sono pronte a entrare a Kiev molto presto: la Russia ha concentrato «un sufficiente numero di truppe ed equipaggiamenti» vicino alla capitale perché la «battaglia chiave della guerra» avvenga nei prossimi giorni. Lo ha detto il consigliere del ministero dell’interno ucraino, Vadym Denysenko, citato da media locali.

(AGGIORNAMENTO 21.39)

Dopo nuovi attacchi militari russi, le trasmissioni radiotelevisive sono state messe fuori uso nella seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv. A riportarlo è il Guardian, che cita un post Facebook dell’amministrazione regionale. «Ripetuti bombardamenti sulla torre televisiva a Kharkiv hanno messo fuori uso le trasmissioni tv e radio. Aree dell’edificio che ospitano attrezzature tecniche sono state distrutte, e l’entità dei danni alle torri stesse è ancora in fase di valutazione», ha sottolineato il dipartimento. Martedì 1. marzo, le truppe russe hanno preso di mira la torre televisiva di Kiev, causando anche un’interruzione delle sue capacità di trasmissione.

(AGGIORNAMENTO 21.04)

Il crocifisso del Cristo Salvatore della Cattedrale armena di Leopoli, opera lignea medioevale già scampata alla prima e seconda guerra mondiale, ha traslocato. Al suo posto, sull’altare, il vuoto. I volontari lo hanno amorevolmente accompagnato nella sua nuova casa temporanea, un bunker antiaereo. Perché a Leopoli non c’è la guerra guerreggiata, ma è meglio portarsi avanti. Le bombe non si annunciano, prima di piovere dal cielo. E per come si sta mettendo, salvare per quanto possibile il ricco patrimonio artistico della capitale per caso appare una scelta saggia. Il centro di Leopoli è d’altra parte patrimonio dell’Unesco. Nella centralissima piazza del mercato le statue sono state impacchettate, le opere d’arte vengono stivate in luoghi sicuri e persino le preziosissime vetrate piombate delle chiese vengono smantellate. Basta una forte esplosione, anche solo nelle vicinanze, e addio: secoli di storia sbriciolati. «Stiamo avvolgendo le sculture con panno ignifugo, lana di vetro, un tessuto speciale e infine le proteggiamo con dei sacchi speciali», spiega Lilia Onyschenko, responsabile del dipartimento di conservazione dei beni culturali di Leopoli. «Tutto ciò non le salverà da un colpo diretto ma se ci sarà una potente onda d’urto almeno non si romperanno in mille pezzi». Si parla in questi giorni di «immagini da seconda guerra mondiale» e il paragone è davvero calzante. Leopoli fu invasa e conquistata dai nazisti e anche allora le opere d’arte furono messe al sicuro, compreso il Cristo Salvatore. Corsi e ricorsi. I primi segnali non sono incoraggianti. Il Museo storico-culturale di Ivankiv, un museo di archeologia, storia e arti visive a circa 50 miglia a nord di Kiev, è stato distrutto da un incendio: ospitava circa 25 dipinti dell’artista ucraina autodidatta Maria Prymachenko, il cui lavoro è ammirato in tutto il mondo. Oltre ai civili, dunque, sotto le bombe di Mosca si registrano le prime perdite importanti del patrimonio storico-artistico ucraino. E un popolo è popolo anche grazie alla sua memoria collettiva. In questa lotta contro il tempo per salvare i suoi tesori l’Ucraina non è sola. I lavoratori dei musei dei paesi vicini si stanno mobilitando per aiutare i colleghi ucraini, nel timore che le istituzioni culturali e i loro addetti siano particolarmente a rischio a causa dell’invasione russa.

Il direttore del Museo nazionale dell’Ucraina a Kiev, Fedir Androschuk, sta poi esortando la comunità museale internazionale ad aumentare «la consapevolezza del patrimonio culturale in Ucraina e le minacce che ora affronta». «Come risulta chiaro dalla retorica del presidente Vladimir Putin, che non riconosce la storia autonoma dell’Ucraina, questa guerra è anche un assalto alla nostra identità culturale», ha sottolineato. «La minaccia che il Museo nazionale di storia e altri musei siano saccheggiati o distrutti dal fuoco nemico è molto reale».

(AGGIORNAMENTO 20.49)

TikTok ha annunciato la sospensione del livestreaming in Russia, limitando inoltre il caricamento di nuovi video. La mossa è una risposta alla nuova legge russa che minaccia pene detentive fino a 15 anni per la diffusione di notizie non conciliabili con la narrativa diffusa dal Cremlino per giustificare l’invasione dell’Ucraina.

«TikTok è uno sbocco per la creatività e l’intrattenimento - prosegue l’azienda su twitter - che può fornire una fonte di sollievo e connessione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un’immensa tragedia e grande isolamento. Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti rimane la nostra massima priorità. Alla luce della nuova legge russa sulle ‘notizie false’ non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti nel nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge. Il nostro servizio di messaggistica in-app non sarà interessato. Continueremo a valutare l’evoluzione delle circostanze in Russia - conclude Tik Tok - per determinare quando potremmo riprendere completamente i nostri servizi con la sicurezza come priorità assoluta».

(AGGIORNAMENTO 19.56)

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato, in collegamento con la CNN, che «tutte le aziende occidentali devono ritirarsi dalla Russia» per motivi umanitari. Kuleba ha detto che è «semplicemente contro i principi fondamentali della morale continuare a lavorare in Russia e fare soldi lì. Questo denaro è intriso di sangue ucraino». Una critica rivolta soprattutto alle aziende del settore petrolifero. Shell negli scorsi giorni era stata redarguita da Kuleba per l’acquisto di petrolio greggio dalla Russia. Una critica alla quale la compagnia aveva risposto affermando di voler impegnare «i profitti della limitata quantità di petrolio russo acquistato in un fondo dedicato all’alleviamento delle terribili conseguenze che questa guerra sta avendo sul popolo ucraino».

Kuleba ha affermato poi che tutte le compagnie energetiche devono «smettere di comprare petrolio russo. Oggi, il petrolio e il gas di Mosca puzzano di sangue ucraino», ha detto Kuleba.

(AGGIORNAMENTO 19.46)

Anche American Express, dopo Visa, Mastercard e Paypal, blocca l’operatività delle carte in Russia alla luce «dell’ingiustificato attacco all’Ucraina». È quanto si legge in una nota secondo cui il provvedimento si estende anche in Bielorussia. Le carte emesse in tutto il mondo da Amex non funzioneranno più nel paese e quelle emesse dalle banche russe cesseranno di funzionare all’estero nella rete Amex, spiega il gruppo.

(AGGIORNAMENTO 19.44)

«Ho discusso con il presidente del Consiglio Mario Draghi del modo per contrastare l’aggressione. L’ho informato sui crimini della Russia contro i civili, sul terrorismo nucleare. È stata sollevata la questione del sostegno all’Ucraina e dell’esame della nostra domanda di adesione in Europa». Lo fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky via Twitter. Da parte sua Draghi, spiega Palazzo Chigi, «ha condannato gli attacchi della Russia ai civili e alle infrastrutture nucleari, ha riaffermato la volontà italiana di fornire sostegno e assistenza all’Ucraina e alla sua popolazione e ha ribadito come l’Italia sostenga l’appartenenza dell’Ucraina alla famiglia europea. Il presidente Zelensky ha ringraziato il pesidente Draghi per la sua vicinanza e per quella dell’Italia».

(AGGIORNAMENTO 19.02)

C’è stata una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Lo riferisce il Cremlino, citato da Interfax e Tass, sottolineando che dopo l’incontro di ieri a Mosca Putin e Bennet hanno concordato di continuare a scambiarsi opinioni sulla situazione in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 18.44)

Il direttore del Teatro Bolshoi di Mosca, Tugan Sokhiev, ha annunciato le dimissioni. Lo riporta l’Interfax sottolineando che Sokhiev ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che si dimetterà anche dalla carica di direttore musicale dell’Orchestre Nationale du Capitole de Toulouse. «Dopo aver affrontato una scelta impossibile tra i miei musicisti preferiti russi e francesi, ho deciso di dimettermi da direttore del Teatro Bolshoi di Mosca e da direttore musicale dell’Orchestre Nationale du Capitole de Tolosa», afferma Sokhiev.

(AGGIORNAMENTO 18.08)

La pattuglia di confine polacca ha detto che quasi un milione di persone sono state autorizzate ad attraversare il confine polacco dall’Ucraina da quando l’invasione russa è iniziata il mese scorso. In un tweet odierno, riporta la CNN, le guardie di frontiera polacche hanno confermato che «già 964 mila persone in fuga dall’Ucraina verso la Polonia sono state autorizzate ai valichi di frontiera». Un numero record di oltre 129.000 rifugiati ha attraversato il confine polacco-ucraino solo sabato, secondo la rappresentanza permanente polacca presso l’Unione europea.

(AGGIORNAMENTO 17.50)

Il ministero della difesa russo, citato da Interfax, avverte che qualunque paese ospiti aerei militari ucraini «sarà coinvolto nel conflitto». «Sappiamo che ci sono alcuni aerei da combattimento in Romania e in altri paesi confinanti. Vogliamo sottolineare che l’uso futuro di questi aerei contro la forze armate russe potrebbe essere considerato come un coinvolgimento di questi paesi nel conflitto armato», ammonisce Mosca.

(AGGIORNAMENTO 17.42)

Il primo carico di forniture mediche di emergenza di Medici Senza Frontiere (MSF) è arrivato a Kiev, ha detto l’organizzazione umanitaria internazionale in un comunicato. Le forniture, riporta la CNN, includono kit chirurgici, kit per traumi, farmaci per malattie croniche. Il tutto sarà donato agli ospedali locali della capitale e in altre città più a est dell’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 17.39)

Il ministero della difesa russo ha affermato che dall’inizio dell’operazione militare in Ucraina sono stati distrutti dei bio-laboratori con agenti patogeni di colera, peste e antrace. Lo riferisce la Tass.

(AGGIORNAMENTO 17.27)

Gli ucraini hanno un piano per «la continuità del governo», se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovesse venire ucciso, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken durante un’intervista con «Face the Nation» di CBS. «Gli ucraini hanno dei piani in atto di cui non parlerò o entrerò nei dettagli per assicurarsi che ci sia continuità di governo in un modo o nell’altro, e lascerò le cose come stanno», ha detto Blinken. Blinken si è anche complimentato con Zelensky per la sua «leadership» in questa crisi.

«La leadership che il presidente Zelensky ha mostrato, che l’intero governo ha mostrato, è notevole, sono stati l’incarnazione di questo popolo ucraino incredibilmente coraggioso», ha detto.

(AGGIORNAMENTO 17.10)

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto oggi al suo omologo francese Emmanuel Macron di essere «pronto a rispettare le norme dell’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) sulla protezione delle centrali nucleari» e che «non è sua intenzione procedere ad attacchi contro le centrali» in Ucraina. Nella telefonata di un’ora e 45 minuti, Macron - che ha posto la questione della sicurezza delle centrali nucleari al primo posto del colloquio di oggi - ha insistito sul rispetto delle norme per la sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina e sull’esigenza che «nessuna delle installazioni sia coinvolta nella guerra e nessuna offensiva abbia come obiettivo installazioni nucleari», secondo quanto riferisce l’Eliseo. Il presidente russo, sempre secondo fonti della presidenza francese, ha spiegato che «non è sua intenzione procedere ad attacchi contro centrali» e che è «pronto a rispettare le norme AIEA per la protezione delle centrali». L’Eliseo ha sottolineato che la Francia ha preso l’iniziativa di sollecitare un intervento dei vertici dell’Agenzia internazionale per l’energia nucleare. Questo avverrà nei «prossimi giorni»: «ci aspettiamo - ha continuato l’Eliseo - che l’AIEA, nel contesto attuale, ottenga impegni da Russia e Ucraina, sotto la supervisione dell’agenzia, affinché le centrali siano poste al di fuori del conflitto e che ci sia la garanzia che la sicurezza delle installazioni non sia mai compromessa». Putin si è detto «d’accordo a lavorare su queste basi», ora il problema - ha sottolineato l’Eliseo - è che tutto ciò dovrebbe avvenire «sotto la sovranità ucraina. Serve - ha continuato la presidenza francese - un impegno chiaro da parte della Russia». Quanto al rispetto della protezione umanitaria dei civili, il presidente russo ha replicato al suo omologo francese che «la responsabilità del rispetto dei corridoi umanitari è degli ucraini, sono loro che decidono se lasciar uscire o no la popolazione dalle città accerchiate». A detta di Macron, rispetto al precedente colloquio telefonico di giovedì scorso Putin oggi è apparso «sempre molto determinato» nel raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare, il presidente russo ha ribadito le sue condizioni per un negoziato: la «denazificazione» dell’Ucraina, la sua «neutralizzazione», il riconoscimento dell’annessione della Crimea e dell’indipendenza del Donbass. Tali obiettivi, secondo Putin, «se non saranno raggiunti con il negoziato lo saranno con le operazioni militari».

(AGGIORNAMENTO 16.58)

Il ministero della difesa russo sostiene che «praticamente tutte le forze aeree del regime di Kiev pronte alla battaglia sono state distrutte». Lo riferisce la Tass.

(AGGIORNAMENTO 16.49)

«La Polonia non manderà i suoi jet all’Ucraina, come pure non consentirà di usare i suoi aeroporti. Stiamo aiutando in molte altre aree»: lo twitta la cancelleria del primo ministro polacco, secondo quanto riferiscono i media americani.

(AGGIORNAMENTO 16.24)

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato su CNN di «rapporti molto credibili che parlano di attacchi deliberati contro i civili» in Ucraina. «Stiamo documentando tutto e raccogliendo informazioni, così che quando le appropriate istituzioni indagheranno se siano stati commessi o no crimini di guerra, potremo dimostrare cosa stanno facendo». Le parole di Blinken seguono il commento del presidente Joe Biden, che già negli scorsi giorni aveva accusato la Russia di prendere intenzionalmente di mira i civili nel corso degli attacchi. Anche il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva parlato dell’utilizzo, da parte di Mosca, di armi vietate dal diritto internazionale, come le bombe a grappolo.

(AGGIORNAMENTO 16.19)

Almeno 2.500 persone che manifestavano contro l’intervento militare in Ucraina sono state arrestate oggi in circa 50 città della Russia. Lo ha reso noto l’organizzazione non governativa Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio delle manifestazioni. Secondo la stessa fonte, dal 24 febbraio, data di inizio delle operazioni militari, nel paese sono stati arrestati quasi 11.000 manifestanti. Nonostante le intimidazioni delle autorità e la minaccia di pesanti pene detentive, le azioni di protesta, seppur limitate, si sono svolte quotidianamente per 10 giorni in diverse città del paese. Il dissidente tuttora in carcere Alexei Navalny, fermamente contrario all’intervento in Ucraina, questa settimana ha invitato i russi a manifestare ogni giorno nella piazza principale della loro città per chiedere la pace. A Mosca oggi sono state arrestate almeno 560 persone, ha riferito Ovd-Info: tra loro uno dei leader dell’organizzazione non governativa Memorial, Oleg Orlov, e la famosa attivista Svetlana Gannouchkina. Secondo la stessa fonte, almeno 279 persone sono state arrestate anche a San Pietroburgo, dove una delle piazze centrali è stata transennata dalla polizia.

Diversi attivisti stanno pubblicando in queste ore sulle reti sociali video che mostrano arresti brutali e colpi di manganello. I primi arresti sono avvenuti, a causa del fuso orario interno, in estremo Oriente e in Siberia. Più di 200 persone sono state arrestate in particolare nelle grandi città di Novosibirsk e Ekaterinburg.

Coloro che protestano contro la presenza militare russa in Ucraina rischiano regolarmente multe, in base a un nuovo articolo del codice amministrativo che vieta le manifestazioni pubbliche che «screditano le forze armate». Secondo l’agenzia di stampa Ria Novosti, un residente siberiano è stata la prima vittima di questa nuova legge: è stato multato di 60’000 rubli (quasi 450 franchi al cambio attuale) per aver indetto manifestazioni contro l’intervento in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 16.04)

Le truppe russe hanno danneggiato il gasdotto fra Donetsk e Mariupol, lasciando più di 700 mila persone senza riscaldamento mentre le temperature si trovano sotto lo zero. Lo riporta il Guardian, che cita il tweet di Inna Sovsun, membro del Parlamento ucraino. «Quasi un milione di persone affronteranno un disastro umanitario e il rischio di morire assiderati».

(AGGIORNAMENTO 16.02)

Vladimir Putin accusa le autorità di Kiev di impedire le evacuazioni di civili da Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Lo riferisce il Cremlino. Durante il colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron il presidente russo ha accusato le autorità ucraine di aver fatto fallire le operazioni di evacuazione umanitaria da Mariupol, l’importante città portuale ucraina nel sud-est del Paese circondata dalle forze russe. Putin ha sostenuto, nella versione offerta dal Cremlino, che «Kiev continua a non rispettare gli accordi raggiunti su queste questioni umanitarie», aggiungendo che «i nazionalisti ucraini hanno impedito le evacuazioni» ieri da Mariupol e Volnovakha, una città vicina.

(AGGIORNAMENTO 15.58)

Circa 20.000 stranieri si stanno offrendo come volontari per combattere a fianco dell’esercito ucraino. Lo ha annunciato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba affermando - riporta il «Kyiv Independent» - che migliaia di stranieri provenienti da 52 Paesi hanno presentato domanda per entrare a far parte dell’esercito di Kiev.

(AGGIORNAMENTO 15.36)

L’appello di Zelensky all’Occidente. «Vi chiediamo ogni giorno una no fly-zone, se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre». Questo è l’ultimo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader occidentali attraverso un video.

(AGGIORNAMENTO 15.31)

Quasi due ore di telefonata tra Macron e Putin. La telefonata di oggi fra il presidente francese Emmanuel Macron al leader del Cremlino Vladimir Putin si è conclusa dopo un’ora e 45 minuti, secondo fonti dell’Eliseo. Si è trattato del quarto colloquio telefonico - quest’ultimo avvenuto su richiesta di Macron - fra i due presidenti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Nel frattempo il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price ha annunciato che il segretario di Stato USA Antony Blinken incontrerà a Parigi Macron martedì sera per continuare a coordinare la risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 14.58)

L’evacuazione pianificata di Mariupol è stata interrotta per il secondo giorno. Lo rende noto il Guardian. La Croce Rossa ha riferito che l’evacuazione dei residenti dalla città sotto assedio è stata interrotta per il secondo giorno mentre i combattimenti continuano. Il consiglio comunale di Mariupol ha detto che l’evacuazione non è stata possibile a causa del bombardamento russo. La Croce Rossa ha dichiarato: «In mezzo a scene devastanti di sofferenza umana a Mariupol, un secondo tentativo oggi di iniziare l’evacuazione di circa 200.000 persone dalla città è stato interrotto. I tentativi falliti ieri e oggi sottolineano l’assenza di un accordo dettagliato e funzionante tra le parti in conflitto. Oggi, le nostre squadre hanno iniziato ad aprire il percorso di evacuazione da Mariupol prima della ripresa delle ostilità. Le nostre squadre rimangono nella città e sono pronte a facilitare ulteriori tentativi se le parti raggiungono un accordo dettagliato, che spetta solo alle parti attuare e rispettare» ha affermato in una nota il Comitato internazionale della Croce Rossa, che aveva aperto il passaggio dei civili nella città del sud-est accerchiata dai russi.

Ancora una volta, Mosca e Kiev si sono incolpate a vicenda per la mancata evacuazione dei civili. Secondo le autorità ucraine, i russi hanno continuato a bombardare le zone del passaggio dei civili. I separatisti del Donbass invece hanno riferito che sono state le forze ucraine a non aver rispettato il cessate il fuoco.

(AGGIORNAMENTO 14.52)

È intanto iniziata l’evacuazione dei civili da Mariupol in Ucraina e secondo il Centro di coordinamento guidato dal capo dell’amministrazione militare e civile regionale di Donetsk Pavel Kirilenko, «verrà dichiarato un regime di silenzio fino alle 21.00 ora locale». La città di Mariupol è rimasta, già da diverse ore, isolata dalle comunicazioni, senza acqua, senza elettricità e senza più cibo nei negozi. Lo riporta il Guardian.

(AGGIORNAMENTO 14.00)

L’aeroporto di Vinnytsia nel centro dell’Ucraina è stato distrutto da razzi russi. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Attacchi russi hanno distrutto oggi l’aeroporto della città di Vinnytsia, a circa 200 chilometri a sud-ovest di Kiev, ha dichiarato Zelensky. «Sono appena stato informato di missili contro Vinnytsia», una città che conta 370 mila abitanti ha detto Zelensky in un videomessaggio postato su Telegram: «L’aeroporto è stato completamente distrutto», ha aggiunto.

Nel frattempo il portavoce del quartier generale operativo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Serhiy Bratchuk, ha fatto sapere che l’esercito ucraino ha abbattuto un aereo russo sul Mar Nero. Lo scrive l’agenzia ucraina Unial. Secondo l’agenzia di stampa durante gli 11 giorni di guerra l’esercito ucraino avrebbe abbattuto 45 aerei. Inoltre, fino a ieri, aggiunge l’agenzia, sarebbero «più di 11.000 gli invasori russi morti in Ucraina».

(AGGIORNAMENTO 13.55)

«Kiev abbia un approccio più costruttivo ai colloqui». Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il leader turco Erdogan esprimendo la speranza che Kiev dimostri un approccio più costruttivo al terzo round di colloqui in Bielorussia. Lo afferma il Cremlino in una nota citata da Tass. «È stata espressa la speranza che durante il prossimo round di negoziati pianificato, i rappresentanti dell’Ucraina mostreranno un approccio più costruttivo che tenga pienamente conto della realtà esistente», continua la nota. Il prossimo incontro in cui si terranno i colloqui tra i due Paesi è previsto per domani.

(AGGIORNAMENTO 13.18)

Erdogan a Putin: «Subito il cessate il fuoco». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto che è necessario «garantire il cessate il fuoco, aprire i corridoi umanitari e firmare il trattato di pace». Lo rende noto l’agenzia Interfax. Da parte sua Putin, parlando con Erdogan, ha detto che le operazioni speciali possono essere sospese solo se Kiev cesserà le sue azioni militari, fa sapere il Cremlino come riferisce Interfax.

(AGGIORNAMENTO 13.03)

Sarebbero almeno 1.000 le persone arrestate oggi in manifestazioni in una trentina di città in Russia contro l’operazione militare lanciata da Mosca in Ucraina, secondo l’ONG Ovd-Info. Stando alla stessa fonte, dal 24 febbraio, data d’inizio delle operazioni militari, i manifestanti arrestati in Russia sono circa 10 mila. L’oppositore russo Alexei Navalny ha lanciato un appello ai russi affinché scendano ogni giorno in piazza per chiedere la pace.

(AGGIORNAMENTO 13.00)

La CNN riferisce di pesanti bombardamenti a ovest di Kiev. Nella mattinata di oggi ci sono stati pesanti bombardamenti a ovest e a nord-ovest di Kiev e l’impatto delle esplosioni è stato sentito da team della CNN a Kiev e e nell’area a sud-ovest della città. Due colpi di mortaio hanno colpito un checkpoint installato per consentire l’ingresso di civili in città dalla periferia. Si ha al momento indicazione di tre morti da parte delle autorità ucraine, due sarebbero bambini, riferisce ancora la CNN.

(AGGIORNAMENTO 12.52)

L’esodo dall’Ucraina è la crisi dei rifugiati più rapida in Europa dalla seconda guerra mondiale. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha twittato: «Più di 1,5 milioni di rifugiati dall’Ucraina hanno attraversato i paesi vicini in 10 giorni - la crisi dei rifugiati in più rapida crescita in Europa dalla seconda guerra mondiale».

(AGGIORNAMENTO 12.40)

«L’evacuazione dei civili da Mariupol in Ucraina è iniziata alle 12:01 di domenica 6 marzo». Lo ha comunicato il servizio stampa del Municipio di Mariupol. «Secondo il Centro di coordinamento guidato dal capo dell’amministrazione militare e civile regionale di Donetsk Pavel Kirilenko, oggi, 6 marzo, dalle 10.00 verrà dichiarato un regime di silenzio fino alle 21.00 ora locale», si legge nella nota secondo quanto riporta l’Interfax.



(AGGIORNAMENTO 12.38)

L’Eliseo annuncia un’imminente nuova telefonata tra Macron e Putin. Il presidente francese Emmanuel Macron si appresta ad avere un nuovo contatto telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin, secondo quanto fanno sapere fonti dell’Eliseo. Si tratta della quarta telefonata fra i due dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 12.33)

È iniziato il colloquio telefonico fra Erdogan e Putin. Il presidente russo, Vladimir Putin, e quello turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno iniziato un colloquio telefonico sull’Ucraina, lo ha annunciato la tv turca Tpt citata dall’agenzia russa Tass. Il portavoce del presidente turco, Ibrahim Kalin, ha detto che Erdogan intende presentare all’interlocutore proposte per negoziati con Kiev. La telefonata in corso era stata preannunciata ieri dallo stesso portavoce Kalin sul canale N-tv.

(AGGIORNAMENTO 11.53)

«I russi si preparano a bombardare il porto ucraino di Odessa». Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo un tweet del Kyiv Independent, Zelensky ha potuto affermarlo basandosi su mappe e altri documenti ottenuti da nemici catturati.

(AGGIORNAMENTO 11.53)

Bennett: «Favorire il dialogo». «Sono andato a Mosca e Berlino nell’intento di favorire il dialogo fra le parti. Ovviamente ho ricevuto il benestare e l’incoraggiamento di tutti i protagonisti. Continueremo ad agire nella misura in cui ci verrà richiesto». Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme. «Anche se le probabilità non sono grandi - ha aggiunto - tutte le volte che c’è una piccola fessura, nostro obbligo morale è di fare ogni tentativo». «Finché la candela è accesa - ha concluso - dobbiamo sforzarci». Il ministro degli interni Ayelet Shaked ha valutato in 100 mila gli ebrei in Ucraina e Russia che potrebbero immigrare in Israele a causa del conflitto.

(AGGIORNAMENTO 11.26)

«Su Chernihiv bombe da 500 kg». Le forze armate russe avrebbero sganciato «potenti bombe» su aree residenziali della città ucraina settentrionale di Chernihiv, dove sono morte molte decine di civili, scrive il Guardian, citando fonti locali. Un residente, scrive il giornale, ha postato una foto di una bomba inesplosa da 500 kg, modello Fab-500 di progettazione sovietica, un tipo di arma impiegata per distruggere strutture fortificate e bunker o per distruggere obiettivi industriali di interesse militare.

(AGGIORNAMENTO 11.24)

Diversi arresti ai cortei contro la guerra a Vladivostok e in Siberia. «Oltre 64 persone sono state arrestate durante le proteste contro la guerra in Ucraina svoltesi nella città portuale russa di Vladivostok e nella città siberiana di Irkutsk». Sono i dati forniti dall’organizzazione non governativa russa OVD-Info che monitora le violazioni sui diritti umani e combatte la persecuzione politica e ripresi dal Guardian.

(AGGIORNAMENTO 11.20)

Blinken incontra Kuleba e attraversa la frontiera Ucraina. Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha brevemente attraversato la frontiera ucraina dopo aver incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. I due si erano incontrati alla frontiera con la Polonia per confrontarsi sugli sforzi occidentali a sostegno dell’Ucraina dopo l’invasione russa. Lo riferisce il Guardian.

(AGGIORNAMENTO 11.02)

Il premier israeliano Naftali Bennett ha di nuovo parlato con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Lo ha fatto sapere l’ufficio di Bennett precisando che si tratta del terzo colloquio nelle ultime 24 ore. Ieri Bennett è andato a Mosca dal presidente russo Vladimir Putin e poi dal cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.

(AGGIORNAMENTO 10.55)

«1,5 milioni di rifugiati in 10 giorni». Sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina in 10 giorni, secondo quanto riferisce l’ONU.

(AGGIORNAMENTO 10.41)

Le forze armate russe in Ucraina finora avrebbero colpito oltre 2.200 obiettivi militari nemici, secondo quanto ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalle agenzie Tass e Interfax. Il bollettino di Mosca specifica quindi che i militari russi hanno eliminato 778 fra carri armati e mezzi blindati e corazzati da combattimento, distrutto a terra 69 aerei militari e abbattuto in volo altri 24; «neutralizzato» 76 posti di comando e di comunicazione ucraini, 111 batterie di missili difensivi S-300 e Buk M-1 e 71 stazioni radar, 77 sistemi lancia-razzi multipli, 279 fra pezzi d’artiglieria e mortai, 553 veicoli militari e 62 droni.

(AGGIORNAMENTO 10.36)

Tregua a Mariupol per l’evacuazione dei civili. La città ucraina di Marioupol, dove il sindaco ha denunciato «una situazione disperata», annuncia l’inizio imminente dell’evacuazione di civili.

(AGGIORNAMENTO 10.12)

Oltre 11 mila soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, lo scorso 24 febbraio, secondo quanto afferma lo stato maggiore militare ucraino, citato dai media internazionali. Solo ieri Kiev parlava di 10 mila russi caduti e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rimproverava al presidente russo Vladimir Putin di averli mandati a morire inutilmente.

(AGGIORNAMENTO 10.02)

Un’operazione di difesa è in corso nella regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, stando a fonti dei vertici militari di Kiev citati dalla CNN. «Lo sforzo maggiore è impiegato per la difesa di Mariupol e nel tentativo di infliggere più danni possibili alle forze nemiche», fa sapere l’esercito ucraino, affermando inoltre di aver «fermato colonne nemiche che tentavano di avanzare verso la regione di Dnipropetrovsk da Balakliya». È inoltre in corso un’operazione per la difesa della città di Chernihiv nel nord.

Intanto le forze della repubblica popolare del Donetsk hanno preso il controllo del quartiere di Staryi Krym a Mariupol. Lo riferisce il ministero russo della Difesa citato dall’agenzia Tass.

(AGGIORNAMENTO 09.55)

Zelensky torna a rivolgersi agli ucraini. In un discorso di questa mattina, il presidente Volodymyr Zelensky ha lodato le molte forme di resistenza che la gente ha scelto per opporsi all’invasione russa e ha chiamato il suo Paese «una superpotenza dello spirito». Il Paese, ha detto, si stava comportando al «massimo delle possibilità», con i soldati che combattono ma anche la gente comune che difende le città, gli ospedali e i vigili del fuoco. Ha incoraggiato i residenti delle zone occupate a protestare, se possibile. Dopo dieci giorni di guerra, ha detto, l’Ucraina si è unita con «milioni di persone, che sono diventate un tutt’uno». Lo riporta il Guardian.

Nel frattempo, l’Associated Press ha riferito che ieri Zelensky ha rivolto una supplica «disperata» ai parlamentari americani affinché gli Stati Uniti aiutino a portare più aerei da guerra al suo esercito. Il presidente ucraino ha aperto la videochiamata privata con i parlamentari americani dicendo loro che questa potrebbe essere l’ultima volta che lo vedono vivo. «Il presidente Zelensky ha fatto un appello disperato», ha detto il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. E ha proseguito spiegando che Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di facilitare il trasferimento di aerei dagli alleati dell’Europa orientale. «Farò tutto il possibile per aiutare l’amministrazione a facilitare il loro trasferimento», ha detto Schumer. Gli Stati Uniti stanno considerando l’invio di F-16 di fabbricazione americana come riserva ai paesi dell’ex blocco sovietico in Europa orientale che ora sono membri della NATO. Essi, a loro volta, invierebbero all’Ucraina i propri MiG dell’era sovietica, che i piloti ucraini sono addestrati a pilotare.

(AGGIORNAMENTO 09.41)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato «diversi» attacchi a centri di assistenza sanitaria in Ucraina che hanno provocato molti morti e feriti, ha detto il capo dell’organizzazione. Ulteriori rapporti sono in fase di indagine, ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus in un post odierno su Twitter. «Gli attacchi alle strutture o agli operatori sanitari violano la neutralità medica e sono violazioni del diritto internazionale umanitario», ha aggiunto.

(AGGIORNAMENTO 09.33)

La città ucraina di Marioupol annuncia l’inizio imminente dell’evacuazione di civili, a partire dalle 10 GMT, le 11 in Svizzera. «L’evacuazione dei civili comincia alle 12 (le 10 GMT)» ha comunicato via Telegram la municipalità di Mariupol, precisando che un corridoio umanitario sarà organizzato fino alla città di Zaparojie, a circa tre ore di tragitto, e che è stata concordata a questo scopo una tregua temporanea. Già ieri si era tentata l’evacuazione dei civili dalla città, ma mai realizzata a causa delle violazioni della tregua da parte russa denunciate dalle autorità locali ucraine.

(AGGIORNAMENTO 08.38)

L’undicesima notte di guerra in Ucraina ha visto una breve pausa nei bombardamenti mentre aumenta la pressione russa sui civili in fuga. La diplomazia, intanto, fallita la tregua dichiarata ieri da Mosca, intensifica gli sforzi per far cessare le ostilità il prima possibile in attesa del terzo round di negoziati e del Consiglio di sicurezza ONU di domani. I media ucraini hanno riferito nelle ultime ore di spari contro i civili ed evacuazioni difficili a Bucha e Gostomel. Almeno tre persone sarebbero state uccise, tra queste una volontaria che aveva appena consegnato cibo per gli sfollati. Le forze armate ucraine lanciano intanto un allarme sulla diga che serve la centrale idroelettrica di Kaniv, di cui i russi, dicono, vorrebbero assumere il controllo. Il sindaco di Mariupol parla di «situazione disperata» in città, dove mancano da giorni elettricità, acqua, riscaldamento ed è difficile reperire forniture mediche e altri beni essenziali.

(AGGIORNAMENTO 08.30)

Tass: «Donetsk annuncia la riapertura dei corridoi umanitari oggi». I corridoi umanitari dalle città assediate di Mariupol e di Volnovakha, che ieri non hanno funzionato, saranno riaperti questa mattina, secondo quanto dichiara il vicecomandante della milizia filorussa dell’autoproclamata di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, citato dall’agenzia russa Tass. «In mattinata i corridoi umanitari saranno riaperti a Mariupol e a Volnovakha. Noi speriamo ancora che i comandi ucraini incaricati di difendere le regioni abitate ordinino ai loro subordinati di sbloccare le vie di fuga (...) affinché i civili possano lasciare queste aree popolate», ha detto Basurin ai giornalisti, secondo Tass. Ieri il leader russo Vladimir Putin ha accusato i «nazionalisti» ucraini di aver impedito alla gente di evacuare quando i corridoi umanitari erano in vigore e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov ha asserito che «nessuno si è presentato».

(AGGIORNAMENTO 07.47)

L’esercito ucraino ha appena rilasciato il suo rapporto operativo alle 6 del mattino ora locale, sottolineando che le sue forze stanno «combattendo strenuamente per mantenere alcuni confini». Un’operazione di difesa nella parte orientale del distretto operativo di Donetsk è in corso, mentre gli sforzi sono concentrati sulla difesa della città di Mariupol, hanno detto i militari. Lo riporta il Guardian. Secondo il rapporto, le forze russe sono state fermate da un’avanzata verso la regione di Dnipropetrovsk da Balaklia ed è in corso un’operazione per difendere la città di Chernihiv. Il rapporto fa riferimento alle «pesanti perdite di armi, attrezzature e personale» oltre alle perdite di 88 aerei ed elicotteri russi. «Alcuni piloti nemici che si sono catapultati e sono sopravvissuti sono stati trovati dai soldati ucraini. Hanno ricevuto cure mediche e stanno già testimoniando sui crimini contro l’umanità del regime di Putin», si legge nel rapporto. A causa della resistenza di tutto il popolo ucraino, le truppe russe sono state «demoralizzate» con «uno stato morale e psicologico estremamente basso, a causa della consapevolezza del reale stato delle cose» ha detto lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 07.14)

Biden e Zelensky hanno discusso nella notte di un maggiore sostegno all’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato sabato con l’omonimo ucraino Volodymyr Zelensky per discutere gli sforzi in corso per imporre sanzioni alla Russia e accelerare l’assistenza militare, umanitaria ed economica degli Stati Uniti.



(AGGIORNAMENTO 07.05)

Migliaia di rifugiati ucraini continuano a fuggire dalla loro patria cercando sicurezza nei paesi vicini. Più di 1,3 milioni di ucraini hanno attraversato le frontiere da quando l’invasione russa è iniziata il 24 febbraio, in quella che le Nazioni Unite chiamano ora la crisi dei rifugiati più rapida d’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. La cifra dovrebbe raggiungere 1,5 milioni nel corso della giornata. «Questa è la crisi dei rifugiati più rapida che abbiamo visto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale», ha dichiarato Filippo Grandi, capo dell’UNHCR.

IL PUNTO ALLE 7.00

Durante la notte il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato nuovamente con l’omologo ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha indicato la Casa Bianca.

Nella giornata di ieri era stata decisa una tregua umanitaria per consentire l’evacuazione di civili che però non è andata a buon fine, e le autorità politiche di Mariupol hanno denunciato il fatto che la Russia non abbia rispettando il cessate il fuoco. Lavrov ha dichiarato: «Ai corridoi umanitari aperti stamani in Ucraina a Mariupol e Volnovakha non si è presentato nessuno». Saltata la tregua umanitaria, Mosca ha ripreso l’offensiva.

Putin ieri ha dichiarato che le sanzioni imposte alla Russia e la no fly-zone sarebbero equivalenti a una dichiarazione di guerra.

L’Ucraina nella serata di ieri ha l’inasprimento delle sanzioni e altre armi. Ieri era stata l’annunciata

