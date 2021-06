Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha annunciato nuove restrizioni per combattere l’aumento dei contagi da coronavirus nella capitale russa. In particolare saranno vietati eventi con più «di 1.000 persone», saranno chiuse «le sale da ballo» e «le zone riservate ai tifosi di Euro 2020», il campionato europeo di calcio attualmente in corso in varie città del continente.