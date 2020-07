«Mosca non ha mai collaborato con i talebani». Lo ha detto il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev in un’intervista al settimanale Argumenty i Fakty. «Francamente parlando, sono stati gli Stati Uniti che hanno contribuito a fondare il movimento talebano», ha sottolineato aggiungendo che negli anni Ottanta Washington ha speso miliardi di dollari per sostenere i mujahideen afghani, «che in seguito hanno formato la maggior parte delle forze terroristiche non solo in Afghanistan ma anche nell’intera regione».